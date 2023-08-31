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دعم واشنطن للجزيرة يقوض أمن المنطقة

الصين للإدارة الأمريكية: تسليح تايوان يعرض المنطقة للخطر

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
الصين للإدارة الأمريكية: تسليح تايوان يعرض المنطقة للخطر
الوان - فريق التحرير

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شنت الصين هجومًا جديدًا على الولايات المتحدة عقب قرار إقرار مساعدات عسكرية جديدة لتايوان، فيما أتى الرد الصيني، اليوم الخميس، على تلك المساعدات.

معارضة بيع أسلحة لتايوان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن بلاده تعارض بشدة بيع أمريكا أسلحة لتايوان. واعتبر أن تلك السياسة تعرض أمن المنطقة للخطر.

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كما رأى أن جميع العقبات والصعوبات التي تواجه العلاقات بين البلدين مصدرها واشنطن.

برنامج التمويل العسكري

أتت تلك التصريحات بعدما أقرت حكومة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتمادًا عسكريًا لتايوان، وفق برنامج التمويل العسكري الخارجي المخصص عادة للدول ذات السيادة، حسب ما أظهر إخطار تلقاه الكونغرس.

فقد بلغ هذا الإخطار، وفق رويترز، لجانًا في الكونغرس بنية وزارة الخارجية تخصيص ما يصل إلى 80 مليون دولار من مبالغ التمويل العسكري الخارجي لدعم تايوان، وتعزيز قدراتها الدفاعية، فضلاً عن تعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية”.

تعزيز القدرات القتالية

وأكد مسؤول بالخارجية الأمريكية أن الإخطار المرسل وقرار إمداد تايوان بمساعدة عبر برنامج التمويل العسكري الخارجي لا يعكس أي تغيير في سياسة بلاده.

من جهتها، أبدت وزارة الدفاع التايوانية امتنانها، لكنها رفضت التعليق أو الإفصاح عن تفاصيل المساعدة، منوهة بمساعدة الولايات المتحدة لتعزيز القدرات القتالية للجزيرة وفق السياسات والقوانين القائمة.

وترى الصين أن الدعم الأمريكي للجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي يقوض أمن المنطقة. لاسيما أن السلطات الصينية ترى تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين وتعتزم ضمها وإن بالقوة إذا اقتضى الأمر، وتحذر باستمرار من مغبة أي شكل من أشكال “المعاملات الرسمية” بين واشنطن وتايبيه.

في حين ترفض تايبه مطالبات السيادة الصينية، مؤكدة أن الشعب التايواني وحده هو الذي يقرر مستقبله.

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