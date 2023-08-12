الهلال بوابة كريستيانو رونالدو لتحقيق أول ألقابه مع النصر الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة الضباب يغطي أجواء الباحة في مشهد أخاذ توعك المعيقلي يشغل العالم وحصافة السديس تتصدر رونالدو يقود النصر للفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من المناطق فرحة رونالدو بعد تسجيله هدف النصر الثاني في الهلال أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة الطائي يهزم ضمك بهدف دون رد رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
غطّى الضباب الكثيف، اليوم، جبال وغابات ومتنزهات سراة منطقة الباحة في مشهد أخّاذ.
ودعت الجهات الأمنية قائدي المركبات في الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر، حيث كثّفت وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات؛ لكون الضباب يحُد من مدى الرؤية الأفقية، ويُشكّل خطراً على السلامة العامة.
يُذكر أن الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف كثافته، فكلما زاد البخار، كان الضباب أشد كثافة.