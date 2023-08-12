الضباب يغطي أجواء الباحة في مشهد أخاذ

غطّى الضباب الكثيف، اليوم، جبال وغابات ومتنزهات سراة منطقة الباحة في مشهد أخّاذ.

تحذير قائدي المركبات

ودعت الجهات الأمنية قائدي المركبات في الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر، حيث كثّفت وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات؛ لكون الضباب يحُد من مدى الرؤية الأفقية، ويُشكّل خطراً على السلامة العامة.



يُذكر أن الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف كثافته، فكلما زاد البخار، كان الضباب أشد كثافة.