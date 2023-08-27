الضمان الاجتماعي المطور لا يؤثر على وثيقة العمل الحر

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير، بأن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، ولذلك لا يؤثر على وثيقة العمل الحر.

عدم بلوغ الحد المانع

جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة عبر حسابها بمنصة “إكس”، على استفسار بشأن هذا الأمر.

وقالت وزارة الموارد البشرية إن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: