الضمان الصحي: توفير التغطية الشاملة لثلاث فئات

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أوضح مجلس الضمان الصحي أنه يتم توفير التغطية التأمينية الشاملة لثلاث فئات من مستفيدي التأمين الصحي الخاص.
وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الفئات الثلاث المستفيدة من التأمين الصحي الخاص، هي:
– الموظف الذي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، شريطة أن يكون مؤهلاً للحصول على التأمين الصحي من تاريخ مباشرته العمل شاملة فترة التجربة.
– الفئة الثانية هم أفراد الأسرة المشمولين في النظام، مثل الزوجات والأبناء الذكور حتى سن الـ25، والبنات غير المتزوجات وغير العاملات، والأيتام المحتضنين لدى الأسرة الكافلة المستفيدة من التأمين الصحي الخاص
– الفئة الثالثة الزوج والزوجة المقيمين معاً إقامة كاملة، ويصبح الأبناء مؤهلين كمعالين من قِبل الزوج.