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تختلف حسب الفئة من الطبيب العام للأخصائي والاستشاري

الضمان الصحي يوضح الحد الأقصى لتكلفة الاستشارة الطبية

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
الضمان الصحي يوضح الحد الأقصى لتكلفة الاستشارة الطبية
المواطن - فريق التحرير

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حدد مجلس الضمان الصحي، تكاليف أتعاب استشارة الطبيب حسب بنود وثيقة الضمان الصحي الأساسية.

أتعاب استشارة الطبيب

وأوضح المجلس في تغريدة عبر “تويتر”، أن الحد الأقصى لأتعاب استشارة الطبيب يتراوح بين “100 و150 ريالاً” للطبيب العام “نائب أول”.

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استشارة الطبيب الأخصائي

بينما تكون أتعاب الاستشارة من 200 إلى 300 ريال للطبيب الأخصائي “نائب ثانٍ” والاستشاري، وصولا إلى 400 ريال للتخصصات النادرة وما في حكمها.

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