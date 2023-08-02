الضمان الصحي يوضح الحد الأقصى لتكلفة الاستشارة الطبية

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حدد مجلس الضمان الصحي، تكاليف أتعاب استشارة الطبيب حسب بنود وثيقة الضمان الصحي الأساسية.
وأوضح المجلس في تغريدة عبر “تويتر”، أن الحد الأقصى لأتعاب استشارة الطبيب يتراوح بين “100 و150 ريالاً” للطبيب العام “نائب أول”.
بينما تكون أتعاب الاستشارة من 200 إلى 300 ريال للطبيب الأخصائي “نائب ثانٍ” والاستشاري، وصولا إلى 400 ريال للتخصصات النادرة وما في حكمها.