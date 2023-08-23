الضمان المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لـ المعاش

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع إكس، حيث قال حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة: يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

التسجيل في الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إنشاء حساب جديد.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

التأكيد على البيانات المدخلة.

يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

شروط الضمان المطور

أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان المطور فهي: