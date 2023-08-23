الضمان المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لـ المعاش

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع إكس، حيث قال حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة: يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان المطور فهي: