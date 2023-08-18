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التزم تعليمات السلامة أثناء الهطول

الطائف تحت زخات المطر وتوقعات باستمرارها

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
الطائف تحت زخات المطر وتوقعات باستمرارها
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات لهطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف غرب السعودية.

أمطار الطائف

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، مشاهد لشوارع الطائف تحت زخات المطر، وسط توقعات باستمرار فرص الهطول خلال الساعات القادمة.

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الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 

 

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