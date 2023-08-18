الطائف تحت زخات المطر وتوقعات باستمرارها

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين فراس البريكان سلاح الفتح الهجومي الأرصاد: أمطار وبرد على نجران وتبوك حتى الـ11 مساءً ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية إلى السعودية 60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر الاتحاد مهتم بالتعاقد مع فاران صور رادارات الطقس تبين استمرار الأمطار على 5 مناطق نجم سهيل يزين سماء السعودية 7 ساعات وربع الساعة إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
وثق مقطع فيديو لقطات لهطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف غرب السعودية.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، مشاهد لشوارع الطائف تحت زخات المطر، وسط توقعات باستمرار فرص الهطول خلال الساعات القادمة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
هطول أمطار غزيرة على محافظة #الطائف غرب #السعودية pic.twitter.com/dJa85FJzpp
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 18, 2023