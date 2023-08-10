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الطائي يستخرج شهادة الكفاءة المالية

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
الطائي يستخرج شهادة الكفاءة المالية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الطائي، مساء اليوم الخميس، عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

الحصول على شهادة الكفاءة

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول عليها رسميًا، ما يتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الطائي ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2023، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

نادي الطائي
شهادة الكفاءة – المصدر @tai1381

استعدادات الطائي للموسم الجديد

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بقيادة مدربه الكرواتي كريشمير ريزتش معسكرًا خارجيًا في مدينة سلوفينيا، وعاد مؤخرًا إلى السعودية، تمهيدًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

نادي الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

ولعب فارس الشمال 4 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي، وخسر أمام كل من مورا السلوفيني بنتيجة 3\1، آيك لارناك القبرصي بهدفين دون رد، وستوبكانيكا أولوفو البوسني بهدف نظيف، وفاز على اتحاد كلباء الإماراتي بنتيجة 2\1.

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مشواره في الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة ضمك، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

نادي الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

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