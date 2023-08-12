الهلال بوابة كريستيانو رونالدو لتحقيق أول ألقابه مع النصر الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة الضباب يغطي أجواء الباحة في مشهد أخاذ توعك المعيقلي يشغل العالم وحصافة السديس تتصدر رونالدو يقود النصر للفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من المناطق فرحة رونالدو بعد تسجيله هدف النصر الثاني في الهلال أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة الطائي يهزم ضمك بهدف دون رد رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
حقق فريق الطائي فوزًا ثمينًا على حساب نادي ضمك بهدف دون رد وذلك في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني، نجح اللاعب عبدالعزيز الحرابي في إحراز هدف الفوز لفارس الشمال في الدقيقة الـ 80.
يذكر أن المباراة الثانية لليوم في دوري روشن ستنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة بين فريقي الفيحاء والخليج، كما انطلقت بالأمس افتتاحية دوري روشن بفوز الأهلي على الحزم بثلاثية لهدف.