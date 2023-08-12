الطائي يهزم ضمك بهدف دون رد

حقق فريق الطائي فوزًا ثمينًا على حساب نادي ضمك بهدف دون رد وذلك في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

فوز ثمين لـ الطائي بهدف دون رد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني، نجح اللاعب عبدالعزيز الحرابي في إحراز هدف الفوز لفارس الشمال في الدقيقة الـ 80.

يذكر أن المباراة الثانية لليوم في دوري روشن ستنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة بين فريقي الفيحاء والخليج، كما انطلقت بالأمس افتتاحية دوري روشن بفوز الأهلي على الحزم بثلاثية لهدف.