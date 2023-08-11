الطريس يقود مباراة الأهلي ضد الحزم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراة الأهلي ضد الحزم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حكام مباراة اليوم

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة الأهلي ضد الحزم في افتتاح منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ويدير خالد الطريس المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، ويساعده عمر الجمل وهشام الرفاعي، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، وسيكون شكري الحنفوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.

مباراة الأهلي ضد الحزم

وتُعد مباراة الأهلي ضد الحزم هي المواجهة الـ13 بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الراقي سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وخسر مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم متسلحًا بالصفقات العالمية، حيث ضم 6 لاعبين، وهم؛ رياض محرز، إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين، فرانك كيسيه، وروجر إيبانيز.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، إليوسكي، عبدالباسط هندي، فهد حمد، علي مجرشي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، سانت ماكسيمين، رياض بودبوز، محرز وفيرمينو.