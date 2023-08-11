ماهر المعيقلي بصحة جيدة بعد تعرضه لوعكة أثناء صلاة الجمعة نادي الرياض يعلن أسعار التذاكر بالموسم الجديد الطريس يقود مباراة الأهلي ضد الحزم زحام وفوضى بمركز تجاري جديد في جدة فرق الرياض الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي بـ11 لقبًا لحظة تقدم السديس لإكمال صلاة الجمعة بدلًا من ماهر المعيقلي 6 مباريات غدًا في الدوري الإنجليزي سجل إيجابي لـ الأهلي ضد الحزم الجمهور يتوقع الثلاثة الهابطين من دوري روشن إعادة حاسة الشم لمريضين بمستشفى الملك فهد بجازان
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراة الأهلي ضد الحزم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة الأهلي ضد الحزم في افتتاح منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
ويدير خالد الطريس المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، ويساعده عمر الجمل وهشام الرفاعي، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، وسيكون شكري الحنفوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.
وتُعد مباراة الأهلي ضد الحزم هي المواجهة الـ13 بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويملك الراقي سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وخسر مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اليوم متسلحًا بالصفقات العالمية، حيث ضم 6 لاعبين، وهم؛ رياض محرز، إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين، فرانك كيسيه، وروجر إيبانيز.
ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، إليوسكي، عبدالباسط هندي، فهد حمد، علي مجرشي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، سانت ماكسيمين، رياض بودبوز، محرز وفيرمينو.