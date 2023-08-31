الطريقة الصحيحة لتناول الرُّطب

كشف المزارع أبو محمد الشهير بكبير الفلاحين بالأحساء، عن الطريقة الصحيحة لتناول تمر الرُّطب.

غسل الرطب

وقال أبو محمد في مقطع فيديو متداول: شوفوا اللي يغسل الرطب ما براعي ذوق، وإذا غسلته وتركته لليوم التالي خلاص يدبل.

وأضاف: لا تغسله ولا شيء امسح بإيدك وخلاص.. أو غسله وتأكل منه على طول.

غباره زين

وأردف: إذا تركته بحاله يظل أسبوع ما يتغير.. غباره زين.