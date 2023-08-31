الطريقة الصحيحة لتناول الرُّطب

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كشف المزارع أبو محمد الشهير بكبير الفلاحين بالأحساء، عن الطريقة الصحيحة لتناول تمر الرُّطب.
وقال أبو محمد في مقطع فيديو متداول: شوفوا اللي يغسل الرطب ما براعي ذوق، وإذا غسلته وتركته لليوم التالي خلاص يدبل.
وأضاف: لا تغسله ولا شيء امسح بإيدك وخلاص.. أو غسله وتأكل منه على طول.
وأردف: إذا تركته بحاله يظل أسبوع ما يتغير.. غباره زين.