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بحسب كبير الفلاحين

الطريقة الصحيحة لتناول الرُّطب

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
الطريقة الصحيحة لتناول الرُّطب
المواطن - فريق التحرير

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كشف المزارع أبو محمد الشهير بكبير الفلاحين بالأحساء، عن الطريقة الصحيحة لتناول تمر الرُّطب.

غسل الرطب

وقال أبو محمد في مقطع فيديو متداول: شوفوا اللي يغسل الرطب ما براعي ذوق، وإذا غسلته وتركته لليوم التالي خلاص يدبل.

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وأضاف: لا تغسله ولا شيء امسح بإيدك وخلاص.. أو غسله وتأكل منه على طول.

غباره زين

وأردف: إذا تركته بحاله يظل أسبوع ما يتغير.. غباره زين.

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