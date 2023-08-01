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عبر منصة أبشر

الطريقة الصحيحة لرفع صور الأطفال عند تجديد جواز السفر

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
الطريقة الصحيحة لرفع صور الأطفال عند تجديد جواز السفر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منصة أبشر الرائدة في الخدمات الإلكترونية والتابعة لوزارة الداخلية، الطريقة الصحيحة لرفع صورة الأطفال أقل من 10 سنوات، عند تجديد جواز السفر الإلكتروني.

وقالت منصة أبشر في تغريدة عبر موقع إكس –تويتر سابقًا- الحالات الصحيحة لرفع صورة الأطفال أقل من 10 سنوات، عند تجديد جواز السفر الإلكتروني.

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وذكرت الحالات على النحو التالي:

  • صورة ملونة وحديثة.
  • مقاس الصورة بالبكسل (الطول: 640) في (العرض 480).
  • النظر بشكل مستقيم.
  • خلفية بيضاء.
  • ملامح وجه واضحة.

أبرز حالات الصور غير الصحيحة

ولفتت منصة أبشر إلى أبرز حالات الصور غير الصحيحة، كما يلي:

  • تغطية الملامح الأساسية للوجه.
  • تصوير الوجه بشكل مائل.
  • عدم النظر بشكل مباشر للكاميرا.
  • العيون مغلقة أثناء التصوير.
  • الصورة معدلة باستخدام الكمبيوتر.
  • الإضاءة القوية في الصورة.
  • ارتداء النظارات.
  • عدم إغلاق الفم.

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