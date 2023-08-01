الطريقة الصحيحة لرفع صور الأطفال عند تجديد جواز السفر

كشفت منصة أبشر الرائدة في الخدمات الإلكترونية والتابعة لوزارة الداخلية، الطريقة الصحيحة لرفع صورة الأطفال أقل من 10 سنوات، عند تجديد جواز السفر الإلكتروني.

وقالت منصة أبشر في تغريدة عبر موقع إكس –تويتر سابقًا- الحالات الصحيحة لرفع صورة الأطفال أقل من 10 سنوات، عند تجديد جواز السفر الإلكتروني.

وذكرت الحالات على النحو التالي:

صورة ملونة وحديثة.

مقاس الصورة بالبكسل (الطول: 640) في (العرض 480).

النظر بشكل مستقيم.

خلفية بيضاء.

ملامح وجه واضحة.

أبرز حالات الصور غير الصحيحة

ولفتت منصة أبشر إلى أبرز حالات الصور غير الصحيحة، كما يلي: