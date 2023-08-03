الطفلة ديم تنقل فرحتها بأجواء أبها الباردة

روت الطفلة ديم صالح ببراءة الأجواء الباردة في أبها، واستمتاعها هي وأسرتها في الفعاليات الترفيهية ضمن فعاليات صيف عسير 2023.

وقالت الطفلة ديم خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية: إنها ذهبت إلى الحديقة، واستمتعت باللعب بها، فضلًا عن باقي الأنشطة.

آلاف الزوار

على صعيد آخر، تجذب منطقة شارع الفن وقرية المفتاحة، آلاف الزوار وتأخذهم في رحلة فنية شيقة تمتد على نحو 500 متر في تنوع عمراني بديع، إلى جانب الاستمتاع بأروع أنواع الفنون التشكيلية والعسيرية الجميلة التي برزت في تزيين هذه المنطقة وتحويلها إلى تحفه فنية رائعة.