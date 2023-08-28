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مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومترًا في الساعة

العاصفة المدارية إداليا تتجه بقوة نحو فلوريدا

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
العاصفة المدارية إداليا تتجه بقوة نحو فلوريدا
المواطن - فريق التحرير

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أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أمس الأحد، أن العاصفة المدارية إداليا تشكلت بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومترًا تقريبًا بين الشرق والشمال الشرقي من كوثوميل في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا.

مصحوبة برياح سرعتها 65 كم/ س

وأردف المركز أن العاصفة، التي اشتدت قوتها بعدما كانت منخفضًا مداريًّا، مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومترًا في الساعة ويمكن أن تتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

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وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي أن المنخفض المداري تن (10) اشتد ليصبح العاصفة المدارية إداليا، بحسب وكالة أنباء رويترز.

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