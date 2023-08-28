ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول سيدة غامضة زارت طائرة قائد فاغنر قبل ساعات قليلة من إقلاعها قائد الدعم السريع يطرح 10 مبادئ لحل الأزمة السودانية روبيرتو مانشيني: مشروع تطوير الكرة جعلني أقبل تدريب منتخب السعودية مليون ونصف رحلة لحافلات مكة في الفترة التجريبية مسنة تشارك هدى حسين الرقص بعفوية بعد عرض مسرحيتها بالرياض طيران الرياض تستهدف استقبال 100 مليون سائح بحلول نهاية العقد لجنة الاحتراف توافق على تسجيل حسان تمبكتي بقائمة الهلال العاصفة المدارية إداليا تتجه بقوة نحو فلوريدا خطوات تحديث أو استعادة كلمة المرور الخاصة في منصة مدرستي
أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أمس الأحد، أن العاصفة المدارية إداليا تشكلت بالقرب من قناة يوكاتان على بعد 130 كيلومترًا تقريبًا بين الشرق والشمال الشرقي من كوثوميل في المكسيك وتتجه نحو ولاية فلوريدا.
وأردف المركز أن العاصفة، التي اشتدت قوتها بعدما كانت منخفضًا مداريًّا، مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومترًا في الساعة ويمكن أن تتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول يوم الثلاثاء المقبل.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي أن المنخفض المداري تن (10) اشتد ليصبح العاصفة المدارية إداليا، بحسب وكالة أنباء رويترز.