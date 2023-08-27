العالمي يزيد الراجحي يسعى للفوز بلقب رالي ديسافيو روتا 40

يتجهز أيقونة رياضة المحركات السعودية يزيد بن محمد الراجحي مشاركته الأولى في رالي ديسافيو روتا 40 الجديد في الأرجنتين، رابع جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة “W2RC” لموسم 2023 والذي سيقام في إقليم الشمال الغربي من البلاد وسيعبر الرالي من المحافظات التالية: (لا ريوخا، كاتاماركا وسالتا) على مدار ستة أيام في الفترة ما بين 26 أغسطس -1 من سبتمبر.

ويحتل البطل السعودي المركز الثاني في ترتيب العام للسائقين من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـ W2RC برصيد 106 نقاط، وقد ارتفع رصيد البطل السعودي في الجولة الثانية فور فوزه في رالي أبوظبي الصحراوي بكل جدارة، بعدها اتجهت البطولة الى أمريكا الجنوبية وتمكن الراجحي من تعزيز رصيده في رالي سونورا في المكسيك.

رالي ديسافيو روتا 40

ويتطلع الراجحي الفوز بالجولة الأرجنتينية الجديدة في البطولة على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفرداريف البلجيكي وبرفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك الذي واكب بدايات مسيرته في الراليات الصحراوية.

ولا بد من الإشارةبالراجحي على معرفة واسعة بطبيعة الأرض وتضاريس البلاد لمشاركته في الفصل الثاني من رالي داكار منذ عام 2015 وحتى 2018، فهذا على صعيد الراليات الصحراوية. وأما على صعيد الراليات الأخرى، فكان أول ظهور للبطل السعودي يزيد الراجحي في راليات الـ WRC من خلال مشاركته برالي سان ماركوس الأرجنتيني عام 2008 على متن سيارة سوبارو إمبريزا.

ومن الجدير بالملاحظة بأنه سبق للأرجنتين أن استضافت رالي داكار ما بين عام 2009 و 2018 بمشاركة الحدود مع دول الجوار في أمريكا اللاتينية والذي يُعد الفصل الثاني بعد إفريقيا. وأما بالنسبة لرالي ديسافيو روتا 40، فقد انطلق في عام 2010 واستمر لمدة تسعة سنوات بعدها توقف في عام 2018. وها قد يعود للظهور مرة أخرى في الأرجنتين من خلال بطولة العالم للراليات الصحراوية الطوية كجولة من جولاتها.

ويتكون رالي “ديسافيو روتا 40” الذي سينطلق من مدينة لا ريوخا من خمس مراحل، (ثلاث منها مراحل حلقية) تتقدمها مرحلة تأهيلية بمسافة 9 كيلومترات بعدها ينتقل الرالي إلى شمال البلاد مرورًا بمحافظة كاتاماركا وينتهي في سالتا بمسافة كلية تبلغ 2804 كيلومترات.

مسارات مراحل الرالي

وقد سمي الرالي برالي (ديسافيو طريق 40) نسبةً الى “طريق 40” الشهير والذي يقع في الأرجنتين حيث سيمر الرالي من خلاله وهو أطول طريق في أمريكا الجنوبية وواحد من أطول الطرق في العالم إلى جانب طريق 66 الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتميز مسارات مراحل الرالي بقساوتها وبصعوبة ملاحتها تمامًا مثل رالي داكار وذلك بتنوع مساراتها ما بين الحصوية والرملية المفتوحة والكثبان العالية.

وأعرب البطل السعودي، يزيد الراجحي عن استعداده للجولة الرابعة قائلًا: “أنا سعيد جدًا للعودة للأرجنتين حقًا، كانت آخر مرة تسابقت هنا في عام 2018 ضمن رالي داكار لاسيما أن ظهوري الأول في رالي داكار كان في عام 2015 في الأرجنتين على متن تويوتا هايلوكس.”

“بالطبع، لدي ذكريات جميلة هنا، خاصة في ظهوري الأول في داكار، فقد كان أدائي مبهرًا وكان حديث الإعلام العالمي وبفضل الله كنت متمسكًا بالمركز الثالث في الترتيب العام طوال مراحل داكار ولكن تعرضت لمشكلة في سيارتي قبل يومين من انتهاء الرالي.”

“لدي خلفية واسعة بتضاريس البلاد، سعيد بتواجد تيمو بجانبي فقد رافقني في بداياتي في الراليات الصحراوية وهو بارع في الملاحة، معنويتنا عالية جدًا ومتحمسون للغاية لهذه الجولة. نتمنى من الله أن يوفقنا ونطمح في الفوز بالرالي الأرجنتيني.

ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

ومن جانبه قال ملاح يزيد الراجحي، الألماني تيمو غوتشالك: ” ننتظر هذه الجولة بكل حماس، لدينا ذكريات كثيرة هنا في الأرجنتين، علينا أن نكون حذرين من مرحلة بيلين فملاحتها خادعة ورمالة ناعمة جدًا ونتمنى أن يوفقنا الله في هذه الجولة”.