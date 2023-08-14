العالم يستعد بلقاحات جديدة لمتحور كورونا الجديد إيريس

يترقب القطاع الصحي إصدار لقاح معزز لمكافحة متحور فيروس كورونا الجديد “إيريس” خلال الشهر المقبل، رغم توقعات الخبراء في المجال الصحي بضعف الإقبال على الجرعة الجديدة.

جرعات جديدة للقاح كورونا

ويأمل خبراء الصحة في إقبال المواطنين الأمريكيين على الجرعات الجديدة، بعد التراجع الشديد في الطلب على اللقاحات منذ عام 2021، وتلقي نحو 240 مليون مواطن فقط جرعة واحدة على الأقل، أو ما يعادل 73% من السكان، حسب ما نقلته وكالة “رويترز” الاثنين.

ويبدأ مزودو الرعاية الصحية وشركات الأدوية مثل “سي في إس هيلث” بطرح اللقاحات الجديدة خلال الشهر المقبل، لعلاج متحور “أوميكرون” الذي ظهر منذ العام الماضي، وسط تراجع المخاوف بشأن الفيروس، والتشاؤم حول فاعلية تلك اللقاحات.

انتشار متحور كورونا الجديد

وخفضت شركات صناعة اللقاحات من توقعاتها بشأن حملة التطعيمات المرتقبة هذا الخريف، مع تحذير “فايزر” الأمريكية وشريكتها “بايو إن تك” الألمانية، من اضطرارهم لخفض أعداد العاملين لديهم إذا لم تتحسن مبيعات اللقاحات.

ينتشر نوع جديد من COVID-19 يسمى EG.5 “إيريس” في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع ارتفاع الحالات ودخول المستشفيات.

أعراض متحور إيريس

ولا توجد بيانات سريرية كافية حول الأعراض الأكثر شيوعًا لـ EG.5 حتى الآن، حسبما ذكرت NBC News سابقًا.

ولا يوجد أي تغيير في أعراض EG.5 في الوقت الحالي، ولكن تبدو أعراض EG.5 مشابهة جدًّا لأعراض أوميكرون القياسية، وتشمل:

السعال

التهاب الحلق

سيلان الأنف

العطس

التعب

الصداع

آلام العضلات

تغير حاسة الشم

وقد يتطور إلى بعض المشاعر الأكثر أهمية بصعوبة في التنفس مع انتشار العدوى في رئتيك، وتوجد مجموعات معينة معرضة بشكل أكبر للإصابة بأمراض أو مضاعفات شديدة، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا والذين يعانون من نقص المناعة أو من يعانون حالات طبية أساسية.