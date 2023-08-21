العتيبي: حسان تمبكتي وقع للهلال

يبدو أن إدارة نادي الهلال، نجحت في حسم صفقة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسان تمبكتي لصالحها، بعد منافسة قوية مع أكثر من ناد.

حسان تمبكتي هلالي

وأكد الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، أنه وفقًا لمصادره، فإن حسان تمبكتي وقع الساعة 2 فجرًا للهلال، بحضور رئيس النادي، وفهد المفرج، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشباب ووكيل أعمال اللاعب.

وأشار طلال العتيبي عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنه تم الاتفاق على التفاصيل، ووقع حسان تمبكتي، بمقابل مالي خيالي، بجانب لاعبين أو ثلاثة إلى الشباب، وذلك بناء على رغبة اللاعب بالانتقال للهلال رغم العروض الأخرى.

ويُعد تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليرتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، الذين يرغبون في تدعيم دفاعهم.

تمبكتي يفجر أزمة

وكان حسان تمبكتي قد فجر أزمة كبرى خلال اليومين الماضيين، بعدما أكد في تصريحات تلفزيونية رغبته في الرحيل عن الشباب هذا الصيف، وشدد على أنه جدد مع الفريق واتفق مع الإدارة السابقة على المغادرة؛ حتى يستفاد النادي من رحيله ماليًا.

ومن جانبه، نفى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، خالد البلطان في تصريحات تلفزيونية، تصريحات تمبكتي، مؤكدًا أن الإدارة الحالية برئاسة خالد الثنيان سمحت للاعب بالخروج للإعلام، لبيع عقده، وانتقدهم بشدة.