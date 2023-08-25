أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر جماهير الاتحاد ترفض صفقة جوستافو جوميز هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض مدني الأحساء يخمد حريقًا في مصنع دون إصابات وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده موجة حارة تضرب الشرقية والرياض والمدينة المنورة غدًا انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن بمكة لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم تشكيل النصر لمواجهة الفتح بـ دوري روشن
كشفت تقارير محلية أن المحققين الروس أعلنوا مساء الجمعة العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة الى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.
وأفادت لجنة التحقيق الروسية على تلغرام بأنه تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة.
وبحسب لجنة التحقيق الروسية، يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. وضبط المحققون مسجلي الرحلة، كما يتم إجراء معاينة دقيقة للمكان.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاغنر ومؤسسها.