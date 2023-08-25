العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر

كشفت تقارير محلية أن المحققين الروس أعلنوا مساء الجمعة العثور على جثث الضحايا العشر الذين قتلوا في تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إضافة الى الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت الأربعاء في روسيا.

جثث القتلى العشرة

وأفادت لجنة التحقيق الروسية على تلغرام بأنه تم العثور على جثث القتلى العشرة في مكان حادث (تحطم) الطائرة.

وبحسب لجنة التحقيق الروسية، يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. وضبط المحققون مسجلي الرحلة، كما يتم إجراء معاينة دقيقة للمكان.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاغنر ومؤسسها.