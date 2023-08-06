Icon

لحظة وفاة مؤذن مسجد أثناء قراءته للقرآن الكريم بغزة Icon القبض على 3 أشخاص سطوا على شقة سكنية في جدة Icon كشف لغز العثور على جثة عارية داخل برميل بأمريكا Icon رؤساء خلف القضبان سبقوا ترامب في طريق المحاكمة Icon سماء بريدة تتزين بالألعاب النارية Icon العثور على قرط ذهبي فقد في البحر قبل 23 عامًا Icon رونالدو يُلبي مطالب مشجعي النصر Icon طريقة بسيطة لمكافحة هدر الطعام في السعودية Icon الشباب يضرب موعدًا مع الهلال بنصف نهائي كأس الملك سلمان Icon مغامرة بالجبال تنهي حياة أسرة بالكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
أعاده إلى صاحبه

العثور على قرط ذهبي فقد في البحر قبل 23 عامًا

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
العثور على قرط ذهبي فقد في البحر قبل 23 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عثر صياد هولندي على قرط ذهبي ضاع في البحر قبل 23 عامًا، وأعاده إلى صاحبه الذي يعمل صيادًا أيضًا.

فقد عام 2000

وفي التفاصيل، أضاع هينك كويبر قرطه حين كان يصطاد وحيدا عام 2000، حيث اشتراه عام 1985، ونقش عليه رقم السفينة التي كان يعمل عليها “WR70”.

قد يهمّك أيضاً
كلوب يكشف ترتيب محمد صلاح بين قادة ليفربول

كلوب يكشف ترتيب محمد صلاح بين قادة ليفربول

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

وذكر كويبر بعد أن أعيد القرط إليه: “هذا يفوق الخيال، بحثت عنه في السفينة، وفي المنزل، إذا سقط في البحر فيستحيل العثور عليه مرة أخرى”.

ارتداء الأقراط الذهبية

وارتداء الأقراط الذهبية في هولندا تقليد بحري قديم لا يزال الصيادون يمارسونه حتى اليوم، للتكفل بمصاريف الجنازة إذا غرقوا في البحر وجرفت المياه أجسادهم. فيحفرون عليه اسم السفينة التي يعملون عليها وميناء مدينتهم، وهذه النقوش توضح المكان الذي قدم منه البحار حتى يُعاد إليه جثمانه.

وشاهد شقيق كويبر الصورة وأبلغه بأمره. وكانت لحظة مؤثرة لأن القرط له أهمية خاصة لكويبر؛ لأن سفينة “WR70” غرقت عام 1987 أثناء عاصفة قبالة فريزلاند.

ورغم أن جميع أفراد الطاقم نجوا كانت تجربة مخيفة. وقال: “ما زلت تنتابني قشعريرة حين أتذكر ما حدث”. ولن يرتدي كويبر القرط بعد الآن، لكنه سيحتفظ به حيث قال: “أخشى أن أفقده مرة أخرى”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام
السعودية اليوم

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال...

السعودية اليوم
5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة
السعودية اليوم

5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة

السعودية اليوم
إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في سوق نمو
السوق

طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في...

السوق
روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان
العالم

روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

العالم
واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار
السعودية اليوم

واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح...

السعودية اليوم
العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة واستراتيجية ومتقدمة
السعودية اليوم

العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة...

السعودية اليوم
أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال
السعودية اليوم

أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

السعودية اليوم