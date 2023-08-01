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تضم ثلاثة أسود ذهبية

العثور على قلادة ذهبية عمرها 800 عام ببريطانيا

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
العثور على قلادة ذهبية عمرها 800 عام ببريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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عثر علماء آثار خلال عملهم في مشروع السكك الحديدية عالية السرعة HS2 على قلادة عمرها 800 عام تضم ثلاثة أسود ذهبية.

كنز ثمين

وفي التفاصيل، تم العثور على الكنز الثمين، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر، في ورملايتون، وهي قرية في وارويكشاير على بعد حوالي 50 ميلًا جنوب شرق برمنجهام بالمملكة المتحدة البريطانية.

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وبحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تتميز بالأسود الذهبية الثلاثة الأيقونية على حقل أحمر، مما يعكس شعار كرة القدم الإنجليزي المميز، ومن المحتمل أن تكون قد زينت أحزمة حصان.

يشتبه علماء الآثار في أنها كانت جديدة تمامًا عند فقدها صاحبها وربما تكون قد انفصلت عن تركيبها المعلق أثناء الاستخدام، كما يعود استخدام الأسود كرمز لإنجلترا إلى الملك النورماندي الأول ويليام الفاتح، الذي حكم من عام 1066 حتى عام 1087.

أسدان على خلفية حمراء

واستخدم وليام الفاتح أسدين على خلفية حمراء كشعار نبالة وأحضر الرمز إلى العرش الإنجليزي، وأضاف هنري الثاني، ملك إنجلترا من عام 1154 حتى وفاته عام 1189، أسدًا ثالثًا بعد زواجه من إليانور من آكيتاين، والذي حدث عام 1152.

ويصور هذا النوع من قلادة الحزام أذرع إنجلترا من عهد ابن هنري ريتشارد الأول (1189- 1199) إلى تأسيس سلالة لانكستريان في عام 1399، لذلك من المحتمل أن يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر.

وفقًا لـ HS2 Ltd، الهيئة التي تمولها الدولة والمسؤولة عن تسليم خط HS2 القادم، فإن الموقع الذي تم العثور فيه على القلادة سيكون من العصر الحديدي أو مستوطنة رومانو البريطانية.

والقلادة عبارة عن تصميم على شكل درع- درع ‘سخان’ ليكون دقيقًا بسطح مسطح مع جوانب منحدرة بشدة إلى نقطة ما.

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