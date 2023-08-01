العثور على قلادة ذهبية عمرها 800 عام ببريطانيا فيديو يوثق النزول من عقبة سنان ومنحدراتها الخطرة بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري بالنيجر إعلان حرب ضدنا الجواز السعودي ينقذ مواطنًا في إسبانيا من السجن تسلا عينت فريقًا سريًّا للمماطلة في الاستجابة لشكاوى العملاء أكثر يوم سخونة في تاريخ البشرية لحظة إزالة شعار X من فوق مبنى تويتر بعد شكوى الجيران كلوب بعد اهتمام تشيلسي بضم مبابي: أتمنى مفاجأة سارة من ليفربول معرض السيارات الكلاسيكية يجذب أنظار زوار تنومة خروج 100 مستشفى عن العمل بالخرطوم
عثر علماء آثار خلال عملهم في مشروع السكك الحديدية عالية السرعة HS2 على قلادة عمرها 800 عام تضم ثلاثة أسود ذهبية.
وفي التفاصيل، تم العثور على الكنز الثمين، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر، في ورملايتون، وهي قرية في وارويكشاير على بعد حوالي 50 ميلًا جنوب شرق برمنجهام بالمملكة المتحدة البريطانية.
وبحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تتميز بالأسود الذهبية الثلاثة الأيقونية على حقل أحمر، مما يعكس شعار كرة القدم الإنجليزي المميز، ومن المحتمل أن تكون قد زينت أحزمة حصان.
يشتبه علماء الآثار في أنها كانت جديدة تمامًا عند فقدها صاحبها وربما تكون قد انفصلت عن تركيبها المعلق أثناء الاستخدام، كما يعود استخدام الأسود كرمز لإنجلترا إلى الملك النورماندي الأول ويليام الفاتح، الذي حكم من عام 1066 حتى عام 1087.
واستخدم وليام الفاتح أسدين على خلفية حمراء كشعار نبالة وأحضر الرمز إلى العرش الإنجليزي، وأضاف هنري الثاني، ملك إنجلترا من عام 1154 حتى وفاته عام 1189، أسدًا ثالثًا بعد زواجه من إليانور من آكيتاين، والذي حدث عام 1152.
ويصور هذا النوع من قلادة الحزام أذرع إنجلترا من عهد ابن هنري ريتشارد الأول (1189- 1199) إلى تأسيس سلالة لانكستريان في عام 1399، لذلك من المحتمل أن يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر.
وفقًا لـ HS2 Ltd، الهيئة التي تمولها الدولة والمسؤولة عن تسليم خط HS2 القادم، فإن الموقع الذي تم العثور فيه على القلادة سيكون من العصر الحديدي أو مستوطنة رومانو البريطانية.
والقلادة عبارة عن تصميم على شكل درع- درع ‘سخان’ ليكون دقيقًا بسطح مسطح مع جوانب منحدرة بشدة إلى نقطة ما.