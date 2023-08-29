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عثر على مركبته في وقت سابق

العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى
المواطن - فريق التحرير

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ العثور على مفقود الدهو التابعة لمنطقة الرياض “متوفى”.

مفقود مترجل

وتحرك فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل عن مركبته بالقرب من الدهو.

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العثور على المركبة

وأعلن فريق إنجاد أنه عُثر على مركبة المفقود وجاري البحث عنه.

في وقت سابق، كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن حصيلة البلاغات التي تلقاها خلال الأسبوع الماضي فقط.

375 بلاغًا خلال أسبوع

وقال فريق إنجاد: إن عدد البلاغات الواردة للفريق خلال 7 أيام الماضية كالتالي:

– بلاغات المفقودين: 3 بلاغات.

– بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال: 372 بلاغًا.

  • فريق إنجاد ينقذ 281 عالقًا ومفقودًا في أسبوع.

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