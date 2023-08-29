العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى

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أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ العثور على مفقود الدهو التابعة لمنطقة الرياض “متوفى”.
وتحرك فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل عن مركبته بالقرب من الدهو.
وأعلن فريق إنجاد أنه عُثر على مركبة المفقود وجاري البحث عنه.
في وقت سابق، كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن حصيلة البلاغات التي تلقاها خلال الأسبوع الماضي فقط.
وقال فريق إنجاد: إن عدد البلاغات الواردة للفريق خلال 7 أيام الماضية كالتالي:
– بلاغات المفقودين: 3 بلاغات.
– بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال: 372 بلاغًا.