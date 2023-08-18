أعلنت جمعية عون العثور على مفقود حاذة جنوب مهد الذهب متوفيًا.

البحث المفقود

وكانت الجمعية قد أعلنت في وقت سابق عن تحرك إحدى فرقها للبحث عن المفقود، حيث قالت تحرك أبطال جمعية عون للبحث والإنقاذ، للبحث عن شخص أربعيني تم العثور على مركبته عالقة في منطقة طينية جنوب مهد الذهب وتم تتبع أثره حتى دخوله في الحرة ما زال البحث جاريًا –راجلة- شرق هجرة الحاذة.

العثور على المفقود متوفيًا

لكن بعد ساعات قليلة، أعلنت العثور عليه متوفيًا، حيث قالت: من الكنترول الميداني تلقت جمعية عون للبحث والانقاذ، خبر العثور على مفقود حاذة جنوب مهد الذهب متوفيًا.

وتابعت: نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يحسن عزاء ذويه ويجبر مصابهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.