نجم سهيل يزين سماء السعودية 7 ساعات وربع الساعة إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع العثور على مفقود حاذة جنوب مهد الذهب متوفيًا وزير الاقتصاد اللبناني يستفز المصريين: يستهلكون قمحًا في ٣ أسابيع يكفي لبنان عامًا جماهير الاتحاد تُطالب بحسم صفقة غريزمان هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين الاتحاد ينسحب من صفقة حسان تمبكتي بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي حكام مباريات اليوم في دوري روشن
أعلنت جمعية عون العثور على مفقود حاذة جنوب مهد الذهب متوفيًا.
وكانت الجمعية قد أعلنت في وقت سابق عن تحرك إحدى فرقها للبحث عن المفقود، حيث قالت تحرك أبطال جمعية عون للبحث والإنقاذ، للبحث عن شخص أربعيني تم العثور على مركبته عالقة في منطقة طينية جنوب مهد الذهب وتم تتبع أثره حتى دخوله في الحرة ما زال البحث جاريًا –راجلة- شرق هجرة الحاذة.
لكن بعد ساعات قليلة، أعلنت العثور عليه متوفيًا، حيث قالت: من الكنترول الميداني تلقت جمعية عون للبحث والانقاذ، خبر العثور على مفقود حاذة جنوب مهد الذهب متوفيًا.
وتابعت: نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يحسن عزاء ذويه ويجبر مصابهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
🆘تحديث🆘
من الكنترول الميداني تلقت #جمعية_عون_للبحث_والانقاذ خبر العثور على #مفقود_حاذه جنوب #مهد_الذهب متوفى
نسال الله له الرحمة والمغفرة و أن يحسن عزاء ذويه و يجبر مصابهم ولا حول ولا قوة الا بالله
#منصة_إحسان
#الحره#مفقود_مهد_الذهب
#المدينة_المنورة… pic.twitter.com/zHA4M8bxXV
— جمعية عون للبحث والإنقاذ (@aoun824) August 18, 2023