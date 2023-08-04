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وجدوه بعدما علقت مركبته في الرمال

العثور على مفقود نجران متوفى قرب خباش

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
العثور على مفقود نجران متوفى قرب خباش
المواطن - فريق التحرير

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عثر فريق جمعية إنجاد التطوعي بنجران، اليوم الجمعة، على مفقود نجران متوفى في منطقة صحراوية شرق محافظة خباش.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من ذوي المفقود، يوم السبت الماضي، يفيد بانقطاع الاتصال معه، أثناء قيادته لسيارته، بالقرب من محافظة خباش، بمنطقة نجران.

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ومن جانبه قال قائد فريق إنجاد، فهد مقراض: إنه تم تشكيل حملة من المتطوعين والسيارات المجهزة؛ للبحث عن المفقود، وبعد تمشيط المنطقة، عُثر عليه متوفى، بعدما علقت مركبته في الرمال.

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