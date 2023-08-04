العثور على مفقود نجران متوفى قرب خباش سبب انتشار مرض جلد الدجاجة في النساء أكثر من الرجال وزارة الرياضة تحدد أسعار تذاكر الموسم الجديد في دوري روشن رحلة للفضاء ينتظرها جمهور مسرحية نجم وضي بالقصيم إصابة مسؤول فلسطيني خلال اعتقال الاحتلال الإسرائيلي له الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية خليل الشعبي: سيتم بناء 5 أندية في الرياض وجدة والدمام المسعد: 50 مليونًا دعمًا مباشرًا لكل نادٍ بدوري روشن الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الفيضانات الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كوت ديفوار
عثر فريق جمعية إنجاد التطوعي بنجران، اليوم الجمعة، على مفقود نجران متوفى في منطقة صحراوية شرق محافظة خباش.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من ذوي المفقود، يوم السبت الماضي، يفيد بانقطاع الاتصال معه، أثناء قيادته لسيارته، بالقرب من محافظة خباش، بمنطقة نجران.
ومن جانبه قال قائد فريق إنجاد، فهد مقراض: إنه تم تشكيل حملة من المتطوعين والسيارات المجهزة؛ للبحث عن المفقود، وبعد تمشيط المنطقة، عُثر عليه متوفى، بعدما علقت مركبته في الرمال.