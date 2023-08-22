العثور على 18 جثة لمهاجرين جراء الحرائق شمال اليونان

أعلنت الطوارئ اليونانية، اليوم الثلاثاء، عن العثور على 18 جثة متفحمة جراء نشوب الحرائق شمال اليونان.

18 جثة لمهاجرين

وحسب صحيفة “جريك سيتي تايمز” اليونانية، عثر على ما لا يقل عن 18 جثة متفحمة لمهاجرين في غابة داديا في منطقة إيفروس المشتعلة منذ أمس.

وتم العثور على القتلى في مجموعتين، وما زالت التحقيقات مستمرة.

حريق غابات اليونان

واندلع الحريق داخل غابة داديا ظهر أمس الاثنين، وحاولت قوات الإطفاء التعامل معه قبل انتشاره.

وقال نائب الحاكم الإقليمي، ديميتريس بتروفيتش، إن انتشار الحريق جاء لسبب غير معروف، على مسافة من الحرائق الأخرى المستمرة في جيبرينا.

إخلاء قرى يونانية

اليونان وكانت السلطات فيأمرت بإخلاء قريتين بمقاطعة “بيوتيا”، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب العاصمة أثينا، إثر نشوب حريق غابات جديد صباح أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة “كاثمريني” اليونانية أن السلطات عثرت على جثة شخص يعتقد أنه لقي مصرعه إثر استنشاقه كميات كبيرة من الدخان، موضحة أن السلطات وضعت قاربين تابعين لخفر السواحل وعددًا من قوارب الصيد والقوارب الخاصة في حالة تأهب في حال ضرورة إجراء الإخلاء عبر البحر.