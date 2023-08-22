تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة العثور على 18 جثة لمهاجرين جراء الحرائق شمال اليونان مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية ضبط يمنيين لتهريبهما 46 كجم من الحشيش بجازان ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان 8 اشتراطات للعاملين في منشآت تداول الأغذية 1293 شقة سكنية في ضاحية خزام بمساحات تصل 179م ازدياد كثافة السحب الركامية الرعدية على مرتفعات 4 مناطق
أعلنت الطوارئ اليونانية، اليوم الثلاثاء، عن العثور على 18 جثة متفحمة جراء نشوب الحرائق شمال اليونان.
وحسب صحيفة “جريك سيتي تايمز” اليونانية، عثر على ما لا يقل عن 18 جثة متفحمة لمهاجرين في غابة داديا في منطقة إيفروس المشتعلة منذ أمس.
وتم العثور على القتلى في مجموعتين، وما زالت التحقيقات مستمرة.
واندلع الحريق داخل غابة داديا ظهر أمس الاثنين، وحاولت قوات الإطفاء التعامل معه قبل انتشاره.
وقال نائب الحاكم الإقليمي، ديميتريس بتروفيتش، إن انتشار الحريق جاء لسبب غير معروف، على مسافة من الحرائق الأخرى المستمرة في جيبرينا.