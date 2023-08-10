العجمة يعود بالموسم 14 من كورة على روتانا خليجية

ينطلق غداً الخميس المقبل موسم جديد من البرنامج الرياضي (كورة)، ضمن دورة البرامج الجديدة لقناة روتانا خليجية، وذلك بالتزامن مع بداية الموسم الكروي السعودي الجديد.

ويعود الإعلامي الرياضي تركي العجمة ليواصل سلسلة نجاحاته وتألقه، ويلتقي جمهوره من عشاق الساحرة المستديرة في المملكة والخليج، عبر منبر الكرة السعودي الأول، ليقدم موسماً جديداً ومختلفاً من البرنامج، فيما يشاركه في تقديم الحلقات المذيع المتألق عبدالله العضيبي.

كورة بحلّة جديدة

وسيظهر الموسم الرابع عشر من (كورة) بحلّة جديدة ومختلفة عن المواسم السابقة على روتانا خليجية، معتمداً على الحيادية في مضمونه، مع الوقوف على مسافةٌ واحدة من جميع الأندية، عبر استديو جديد، وفقرات متنوعة، وكواليس ومفاجآت حصرية، وتغطيات شاملة للأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الأخبار وأبرز القضايا الساخنة ‏في الشارع الرياضي السعودي.

حلقات الموسم الجديد

ويستضيف البرنامج الحواري الرياضي الأول في المملكة خلال حلقات موسمه الجديد باقة من أشهر اللاعبين والمدربين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، الذي يقدمون تحليلات ورؤى نقدية معمقة عن أهم المباريات والمنافسات، إلى جانب اللقاءات الخاصة مع المسؤولين ورؤساء الأندية وأشهر نجوم الكرة والمدربين والمحللين.