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العدل تطلق منصة ناجز بـ4 بوابات للتيسير على المستفيدين

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
العدل تطلق منصة ناجز بـ4 بوابات للتيسير على المستفيدين
المواطن - واس

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أطلق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، منصة ناجز التي تضم 4 بوابات “للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية”، وتعد نقلة نوعية تعزز من جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.

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التحول الرقمي

وقال معاليه: إن التحول الرقمي الذي شهدته الوزارة خلال السنوات السبع الماضية كان نموذجًا نفخر به، وتوج بالعديد من الإنجازات، وبإطلاق منصة ناجز فإننا نبدأ مرحلة جديدة من التطوير للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ورفع نسبة رضا المستفيدين.

وتنقسم المنصة الجديدة بحسب الفئات إلى 4 بوابات، ويتم الدخول إلى كل بوابة بحسب المستفيد، حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

منصة ناجز

يذكر أن منصة ناجز najiz.sa تغني المستفيدين عن 65 مليون زيارة للمرافق العدلية سنويًّا.

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