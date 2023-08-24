العراق يطرق أبواب تركمانستان لاستيراد الغاز

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، إن العراق وقع اتفاقًا مبدئيًا لاستيراد الغاز من تركمانستان، لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر في بيان له: “تم الاتفاق مبدئياً على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها لهذا الغرض”.

توسيع التعاون

وأشار إلى أن التوقيع على المذكرة سيكون قبل نهاية العام الجاري، وستتضمن الكميات المقترحة والآليات التي يتم اعتمادها بين البلدين وفقًا لـ”وكالة الأنباء العراقية”.

وقال إن هذا الاتفاق يمثل خطوة متقدمة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان التي تعد إحدى أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم.