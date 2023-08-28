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أحد أكبر الطيور الجارحة في العالم

العقاب الأصلع يصطاد سمكة بمهارة عالية ويبتلعها بالجو

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
العقاب الأصلع يصطاد سمكة بمهارة عالية ويبتلعها بالجو
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لطائر العقاب الأصلع يصطاد سمكة بمهارة فائقة ويأكلها في الجو.

طائر جارح

وبحسب الفيديو الذي صوره مصور الحياة الفطرية الأمريكي مارك سميث، تمكن العقاب الأصلع من اصطياد سمكة بمهارة عالية ثم ابتلعها وهو في الجو.

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من المعروف أن العقاب الأصلع هو الطائر الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد أكبر الطيور الجارحة في العالم.

ويعيش العقاب الأصلع قرب الأنهار والبحيرات والسواحل ويقتات بالأسماك بشكل أساسي، مع أنه يأكل طيوراً أخرى.

وفيما مضى كان هناك نحو 50000 عقاب أصلع في أمريكا الشمالية، لكن أعداده قد تناقصت في السبعينيات من القرن العشـرين إلى 2000 طير، بسبب التسمم بمبيدات الحشرات (د.د.ت). وقد أصبح هذا محظوراً اليوم، كما يحقق تعداد هذا العقاب تعافياً تدريجياً.

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