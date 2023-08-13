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بعد الفوز ببطولة كأس الملك سلمان للأندية

العقيدي وعبدالله مادو: النصر جاهز لأي تحدي

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ صباحاً
العقيدي وعبدالله مادو: النصر جاهز لأي تحدي
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الثنائي نواف العقيدي وعبدالله مادو لاعبي النصر جاهزيتهما لخوض مباراة الاتفاق في دوري روشن السعودي، وذلك بعد مرور 48 ساعة على مواجهة الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وقال العقيدي في تصريحات لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : “ليلة جميلة مبروك لفريقي خاصة أننا توجنا ببطولة غالية علينا، جاهزين لمواجهة الاتفاق”.

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وحول مصيره بعد نهاية موسم 2023/2024، أضاف العقيدي: ” بعد نهاية الموسم سنرى”.

أما عبدالله مادو فقال: ” جاهزون لمواجهة الاتفاق، خضنا معسكرًا ومباريات في آخر 40 يوم، وبالطبع شعرنا بالإرهاق بسبب ضغط المباريات، لكن هذا الوضع طبيعي ويجب أن نتأقلم عليه ونشكر جماهير النصر على دعمها المتواصل لنا”.

ملخص مباراة الهلال والنصر

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

وحافظ أصفر الرياض على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.

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