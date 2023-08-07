العقيدي يُبدع في كأس الملك سلمان للأندية

يُقدم نواف العقيدي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون واحدًا من أبرز حراس المرمى ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

نواف العقيدي يتألق

وشارك نواف العقيدي بشكل أساسي في جميع مباريات النصر ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ولعب دورًا بارزًا في تأهل فريقه إلى منافسات الدور نصف النهائي.

ولفتت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أن نواف العقيدي هو الأكثر تصديًا للكرات بعد نهاية الدور ربع النهائي بواقع 10 مرات، مؤكدة أنه لا يوجد حارس آخر وصل لهذا العدد من التصديات.

وكان نواف العقيدي قد خطف نجومية مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان، وحصل على أعلى تقييم، بعدما حافظ على نظافة شباكه مرة، وقام بـ6 تصديات ناجحة، 4 منها من داخل منطقة الجزاء، بنسبة وصلت لـ75%.

النصر في كأس الملك سلمان

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الرجاء الرياضي المغربي بالأمس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ونجح العالمي في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليُطيح بحامل اللقب، ويتأهل لنصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الشرطة العراقي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.