الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي العليمي يشيد بمشروع مدينة الملك سلمان الطبية في المهرة الهلاليون عن حفل نيمار: نادينا يتسم بالاحترافية ولا يلتفت للأسماء وفد إيكواس التقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والفيحاء البنيان يشدد على دور المعلمين وشراكة الأسرة لنجاح منظومة التعليم توقعات بضباب خفيف على بدر وينبع فجر الغد تحذير من حساب وهمي انتحل صفة مطار الملك فهد ونفذ أنشطة احتيالية ثنائية تمنح الفوز لـ توتنهام ضد مان يونايتد المرور جاهز لتنظيم حركة السير مع بداية العام الدراسي غدًا
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، بمشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة، الممولة من الحكومة السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مهنئًا الشعب اليمني بهذا الصرح الطبي المتكامل.
وأعرب العليمي خلال زيارته للمشروع عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تشييد هذا المشروع الحيوي في محافظة المهرة لخدمة الملايين من اليمنيين في كل مكان، كصرح طبي وعلمي متكامل سيتم تزويده بكافة الأجهزة والمعدات.
وأثنى على دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والعاملين في المشروع، مؤكدًا التكامل الفريد بين مكوناته الطبية والعلمية والفنية والهندسية الذي سيتضمن في مرحلته الثانية إنشاء كلية طب بأحدث التجهيزات.
ويقع المشروع على مساحة تقدر بمليون متر مربع لبناء مرافق طبية وتعليمية، تشمل في المرحلة الأولى مستشفى بسعة سريرية تبلغ 110 أسرّة، وغرفة للعمليات الكبرى وعمليات القلب والعناية المركزة والمشددة وغرف حضانة، وقسم الأشعة ومهبط للطائرات المروحية لعمليات الإخلاء الطبي، إضافة إلى العيادات المتنوعة في تخصصات الباطنة والأسنان والأطفال وغيرها.
وتعد مدينة الملك سلمان الطبية من أكبر المشروعات الخدمية في اليمن التي من شأنها تغطية احتياجات محافظة المهرة والمحافظات المجاورة من مشاريع قطاع الصحة.