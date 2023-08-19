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أكد أنه سيخدم الملايين من اليمنيين في كل مكان

العليمي يشيد بمشروع مدينة الملك سلمان الطبية في المهرة

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
العليمي يشيد بمشروع مدينة الملك سلمان الطبية في المهرة
المواطن - فريق التحرير

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أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، بمشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة، الممولة من الحكومة السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مهنئًا الشعب اليمني بهذا الصرح الطبي المتكامل.

شكر خاص للقيادة

وأعرب العليمي خلال زيارته للمشروع عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تشييد هذا المشروع الحيوي في محافظة المهرة لخدمة الملايين من اليمنيين في كل مكان، كصرح طبي وعلمي متكامل سيتم تزويده بكافة الأجهزة والمعدات.

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وأثنى على دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والعاملين في المشروع، مؤكدًا التكامل الفريد بين مكوناته الطبية والعلمية والفنية والهندسية الذي سيتضمن في مرحلته الثانية إنشاء كلية طب بأحدث التجهيزات.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية

ويقع المشروع على مساحة تقدر بمليون متر مربع لبناء مرافق طبية وتعليمية، تشمل في المرحلة الأولى مستشفى بسعة سريرية تبلغ 110 أسرّة، وغرفة للعمليات الكبرى وعمليات القلب والعناية المركزة والمشددة وغرف حضانة، وقسم الأشعة ومهبط للطائرات المروحية لعمليات الإخلاء الطبي، إضافة إلى العيادات المتنوعة في تخصصات الباطنة والأسنان والأطفال وغيرها.

وتعد مدينة الملك سلمان الطبية من أكبر المشروعات الخدمية في اليمن التي من شأنها تغطية احتياجات محافظة المهرة والمحافظات المجاورة من مشاريع قطاع الصحة.

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