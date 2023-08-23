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أخرجهن من الحافلة واتصل بالدفاع المدني

العنزي ينقذ 15 طالبة من حريق حافلة في حفر الباطن

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
العنزي ينقذ 15 طالبة من حريق حافلة في حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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تمكن سائق حافلة مدرسية بمحافظة حفر الباطن صباح الأحد الماضي من إنقاذ 15 طالبة، بعد اندلاع حريق داخل الحافلة.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” تفاجأ سائق الحافلة مبارك بن حسيب العنزي باندلاع حريق في مقدمة الحافلة أثناء جولته على منازل الطالبات في حي النزهة.

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وأخرج العنزي 15 طالبة من الحافلة بعد اندلاع الحريق ثم قام بالاتصال على الدفاع المدني، وبعدها أوصل الطالبات إلى مدرستهن عبر سيارته الخاصة.

 

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