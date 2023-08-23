العنزي ينقذ 15 طالبة من حريق حافلة في حفر الباطن القبض على شخصين روجا مخدرات بالشرقية شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا بنك بريكس يخطط لزيادة الإقراض بالعملات المحلية إلى 30 بالمئة الأرصاد: موجة حارة على المدينة المنورة غدًا وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
تمكن سائق حافلة مدرسية بمحافظة حفر الباطن صباح الأحد الماضي من إنقاذ 15 طالبة، بعد اندلاع حريق داخل الحافلة.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” تفاجأ سائق الحافلة مبارك بن حسيب العنزي باندلاع حريق في مقدمة الحافلة أثناء جولته على منازل الطالبات في حي النزهة.
وأخرج العنزي 15 طالبة من الحافلة بعد اندلاع الحريق ثم قام بالاتصال على الدفاع المدني، وبعدها أوصل الطالبات إلى مدرستهن عبر سيارته الخاصة.