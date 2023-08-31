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محذرًا من الدخول بدوامة الهبوط

الغامدي: وضع نادي الشباب خطير جدًا

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
الغامدي: وضع نادي الشباب خطير جدًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، أن وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خطير جدًا، مطالبًا بالتفات الإدارة والأعضاء الذهبيين حوله، من أجل استعادة التوازن سريعًا.

نادي الشباب في خطر

وعلق تركي الغامدي على الظروف التي يمر بها نادي الشباب، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “وضع الشباب خطير؟.. نعم خطير جدًا (إن لم يتم التصحيح)!”.

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جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

وقال: “هل دخل دوامة وحسابات الهبوط؟، لا.. باقي 30 جولة (90 نقطة) ومازلنا في بداية المشوار.. لكن في نفس الوقت يجب التعامل مع الوضع بوعي وحذر والاستفادة مما حدث مع الأهلي.. والإيمان بأن كرة القدم لا تعرف كبيرًا أو صغيرًا!”.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

وأضاف: “كيف يفترض أن يتعامل الشبابيون مع المرحلة الحالية؟.. مسؤولو نادي الشباب من إداريين وذهبيين يجب عليهم انتشال الفريق فنيًا وإداريًا ومعنويًا بالعمل الجاد ولا غيره.. اللاعبون عليهم أن يلعبوا بروح وقتالية ويقدموا مجهودات مضاعفة ولا يلتفتوا لأي أمور أخرى ولا يتعذروا بأي شيء!”.

وتابع: “ما هو دور الإعلاميين والجماهير في هذه المرحلة؟.. “النقد الهادف”.. وقبل ذلك بالدعم والتحفيز والتشجيع في المدرجات وفي مواقع التواصل الاجتماعي.. والبداية حضور تدريب الليلة الساعة 7 في ملعب النادي الجديد، نادي الشباب في هذه المرحلة بحاجة إلى كل شبابي أكثر من أي وقت سابق”.

جماهير نادي الشباب
جماهير الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يستعد لمواجهة الخليج

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الخليج، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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