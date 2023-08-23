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خلال 4290 زيارة تفتيشية في شهر يوليو

الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات وعدم الترخيص

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات وعدم الترخيص
المواطن - واس

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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (336) مخالفة خلال (4290) زيارة تفتيشية نفذتها على منشآت خاضعة لإشرافها في شهر يوليو 2023م.

زيارات تفتيشية

وأوضحت “الهيئة” أنها نفّذت (2390) زيارة لمنشآت غذائية، و(292) لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(1591) لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و(739) جولة رصد وتقص على المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها.

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وأشارت إلى أنها أغلقت (31) منشأة لعدم حصولها على ترخيص أو بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأتلفت (1.164.073) كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ (41.364) إرسالية، تم رفض (407) منها.

44 بلاغًا

وبيّنت الغذاء والدواء أنها تعاملت مع (44) بلاغًا مقدمًا من أفراد حول منتجات غير مرخصة أو مخالفة للمواصفات أو إعلان غير مرخص، إضافةً إلى رصد (130) رابطًا مخالفًا لمتاجر إلكترونية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

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