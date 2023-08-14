الغذاء والدواء تنفي مزاعم ري الثوم الصيني بماء المجاري

بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة جدة بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في سقف المبنى المنهار اليوم كريستيانو رونالدو يغيب عن تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق أسعار القمح تقفز بعد قصف روسيا سفينة في البحر الأسود سحب فيلم باربي رسميًا من قاعات السينما الجزائرية مالكوم يسجل ثاني هاتريك في افتتاحية دوري روشن إلغاء رحلة دولية و32 محلية في أستراليا بسبب صراخ راكب الاتحاد يستهل مباريات الدوري السعودي بثلاثية في الرائد هاتريك مالكوم يُهدي الهلال أول 3 نقاط بـ دوري روشن ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة الادعاءات المنتشرة بأن الثوم الصيني يُروى بماء المجاري ويُغسل قبل بيعه بمادة الكلور.
وقالت هيئة الغذاء والدواء إنه تم تداول ادعاءات تتحدث عن أن الثوم الصيني يروى بماء المجاري ويغسل قبل بيعه بمادة الكلور وهي مادة سامة وضارة جدًا بصحة الإنسان.
وأضافت الهيئة أن الثوم الصيني المعروض في أسواق السعودية مطابق للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، ولا صحة لتلوثه بالمواد الضارة والسامة.