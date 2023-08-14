الغذاء والدواء تنفي مزاعم ري الثوم الصيني بماء المجاري

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة الادعاءات المنتشرة بأن الثوم الصيني يُروى بماء المجاري ويُغسل قبل بيعه بمادة الكلور.

ري الثوم الصيني بماء المجاري

وقالت هيئة الغذاء والدواء إنه تم تداول ادعاءات تتحدث عن أن الثوم الصيني يروى بماء المجاري ويغسل قبل بيعه بمادة الكلور وهي مادة سامة وضارة جدًا بصحة الإنسان.

وأضافت الهيئة أن الثوم الصيني المعروض في أسواق السعودية مطابق للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، ولا صحة لتلوثه بالمواد الضارة والسامة.