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ينصح بشرب 720 مل في اليوم

الغذاء والدواء: 4 حالات يُمنع فيها استخدام الكركديه

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
الغذاء والدواء: 4 حالات يُمنع فيها استخدام الكركديه
المواطن - فريق التحرير

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حثت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة استشارة الطبيب عند الرغبة في تناول الكركديه تجنُبًا لتعارضه مع بعض الأدوية.

خفض ضغط الدم

وقالت هيئة الغذاء والدواء إن الاسم الشائع للكركديه هو “الغجر”، ويشاع استخدامه في الطب البديل لخفض ضغط الدم، موضحة أن الكميات المسموحة لتناوله هي 720 مل في اليوم لمدة 6 أسابيع كحد أقصى.

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ولفتت إلى ضرورة استشارة الطبيب عند الرغبة في تناول الكركديه تجنُبًا لتعارضه مع بعض الأدوية وهي كلوروكين، ديكولوفيناك، أدوية ارتفاع ضغط الدم، أدوية السكر، وسيمفاستاتين (أدوية الكولسترول).

محظورات تناول الكركديه

ودعت الغذاء والدواء على عدم استخدام الكركديه في حال الحمل، الإرضاع، الأطفال أقل من 12 سنة، قبل أو بعد العمليات الجراحية، حيث يجب التوقف عن تناوله قبل موعد العملية بأسبوعين، نظرًا لأنه يصعب التحكم بمستوى السكر في الدم.

الكركديه

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