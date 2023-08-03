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أكد مختص الطيور البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فهد القثامي، أن الغراب الهندي ينتشر في محمية فرسان ويرتبط تواجده ببعض مشاكل الصحة العامة.
وقال القثامي، خلال مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن الغراب الهندي يتسبب في نقل الأمراض وانقطاع الكهرباء عند ملامسته لخطوط الطاقة، كما يحدث تلوثًا ضوضائيًا كبيرًا.
وأشار إلى أنه تم تسجيل احتراق محول كهربائي في إحدى قرى محمية فرسان، ما أدى إلى تعطيل بعض الأجهزة المنزلية، مؤكدًا أن الغراب الهندي يتسبب في عدد من المشاكل الصحية للإنسان.
وأوضح أن الخطة التي نفذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لمكافحة الغراب الهندي قضت على قرابة 35% من الغربان في المحمية.
فيديو | مختص الطيور البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فهد القثامي:
الخطة التي نفذها مركز تنمية الحياة الفطرية لمكافحة الغراب الهندي قضت على قرابة 35% من الغربان في المحمية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/W89jLKtTjd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2023
فيديو | الغراب الهندي ينتشر في محمية فرسان..
ومختص الطيور البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فهد القثامي: الغراب الهندي يتسبب في نقل الأمراض وانقطاع الكهرباء عند ملامسته لخطوط الطاقة#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/3pGWqtm6DY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2023