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بعد وقوع حادث مروري أليم نتيجة تجاوزها الإشارة

الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن تقدم بلاغًا ضد ضحاياها

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن تقدم بلاغًا ضد ضحاياها
المواطن - فريق التحرير

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يتصدر اسم الفاشونيستا الكويتية، فاطمة المؤمن، الترند بعد وقوع حادث مروري أليم في الكويت، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى ووفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين، مع العلم أن وسائل إعلام ذكرت أنها تسببت بوفاة ثلاثة أشخاص.

رفع شكوى ضد المتوفين

وتتسارع المستجدات في شأن هذا الحادث، آخرها ما تحاوله المحامية شقيقة الفاشونيستا الكويتية برفع شكوى ضد المتوفين بتهمة التحرش.

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هذا الموضوع أغضب رواد مواقع التواصل في الكويت، والعديد منهم قام بالتعبير عن استيائه، لا سيما وأنها تسببت بقتلهما وتحاول قتلهما مرة أخرى عن طريق التشهير بهما.

محاولة هروب فاطمة المؤمن

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن تهمًا عدة وجهت للفاشونيستا، منها: تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بشكل غير طبيعي، والتسبب بمقتل أشخاص عن طريق الخطأ.

وحول حقيقة محاولتها الهروب من مكان الحادث، قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد في تصريحات لوسائل إعلام محليّة عند وقوع الحادث إنه يتابع سير التحقيقات في قضية الفاشونيستا فاطمة المؤمن بنفسه، ولن يسمح بأي تدخلات تؤثر على سير القضية ومحاولة تهريبها.

واجب العزاء

وكان النائب الأول ووزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد الصباح، قد أدى واجب العزاء لأسرة الشاب المتوفى يوسف بدر الكعمي، الجمعة، ووعد وأقسم أن تجري التحقيقات بدون وساطة أو انحراف عن العدالة.

كما أدّى وزير الداخلية زيارة ثانية إلى منزل ذوي المتوفى وليد جاسم بن زنيوط المطيري بمنطقة العمرية لمواساتهم، ولتقديم واجب العزاء لعائلة الضحية الثانية في حادثة السير.

تفاصيل الحادث

وفي تفاصيل الحادثة، ألقت الشرطة الكويتية القبض على الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن، مساء الخميس الماضي، بعد أن تسببت بوقوع حادث سير أدّى إلى وفاة شخصين، وإصابة آخرين، جراء تجاوزها الإشارة الحمراء.

وانتشر فيديو صادم على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حادثًا مروريًا وقع بسيارة بنتلي، تقودها الفاشونيستا فاطمة المؤمن في الكويت، وقد أثار هذا الحادث اهتمام الجمهور وتساؤلات حول تفاصيل الحادث وسبب وقوعه.

تجاوز الإشارة الحمراء

وتسبب الحادث في وفاة مواطنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة. وقد تم نشر صور السيارة المتضررة في الحادث، وذكرت معلومات أن الفاشونيستا كانت تقود بسرعة 140 كم/ساعة، وتجاوزها للإشارة الحمراء في تقاطع السور مع الملك فهد.

يشار إلى أن فاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل، فاشونيستا، مدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عامًا وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.

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