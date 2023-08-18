الفتح يتفوق على الأخدود بهدفين في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، الشوط الأول من مباراة الأخدود متفوقًا بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان فريق الأخدود تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فلورين تاناسي في الدقيقة الـ 23 ثم نجح النموذجي وعاد مسجلًا هدفين عبر كل من المغربي مراد باتنا والإسباني كريستيان تيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

هدددددف!⚽

تاناسي يفتتح أول أهداف اللقاء للأخدود ⚽ الأخدود 1 × 0 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الفتح | #SSC pic.twitter.com/rzD0Y3iubE — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023