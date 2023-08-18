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الفتح يتفوق على الأخدود بهدفين في الشوط الأول

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
الفتح يتفوق على الأخدود بهدفين في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، الشوط الأول من مباراة الأخدود متفوقًا بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان فريق الأخدود تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فلورين تاناسي في الدقيقة الـ 23 ثم نجح النموذجي وعاد مسجلًا هدفين عبر كل من المغربي مراد باتنا والإسباني كريستيان تيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

 

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