الابتكار وريادة الأعمال على طاولة مباحثات السواحه مع قادة الاقتصاد الفتح يتفوق على الأخدود بهدفين في الشوط الأول قصة مؤثرة لفتاة تعود لمنزل والدها بعد وفاته بـ 12 عامًا 3 ملايين دولار تعويضًا عن حبسه ظلمًا 19 عامًا 3 لاعبين مرشحين لمغادرة الهلال بعد ضم ياسين بونو مشهد مرعب لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة أمريكية 120 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في بريطانيا موعد مباريات الدوري السعودي غدًا ظهور متحور جديد لـ كورونا BA.2.86 بدء إجراءات نزع ملكية القصر الحديدي بالطائف
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، الشوط الأول من مباراة الأخدود متفوقًا بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان فريق الأخدود تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فلورين تاناسي في الدقيقة الـ 23 ثم نجح النموذجي وعاد مسجلًا هدفين عبر كل من المغربي مراد باتنا والإسباني كريستيان تيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.
هدددددف!⚽
تاناسي يفتتح أول أهداف اللقاء للأخدود ⚽
الأخدود 1 × 0 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الفتح | #SSC pic.twitter.com/rzD0Y3iubE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
هدددددف!⚽
مراد باتنا يسجل هدف التعادل للفتح ⚽
الأخدود 1 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الفتح | #SSC pic.twitter.com/2pvWq5Ppn8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
هدددددف!⚽
تيو يسجل هدف التقدم للفتح ⚽
الأخدود 1 × 2 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الفتح | #SSC pic.twitter.com/GuPNV709UU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023