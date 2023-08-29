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في الجولة الرابعة من دوري روشن

الفتح يعود بريمونتادا مثيرة ضد ضمك بالتعادل

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
الفتح يعود بريمونتادا مثيرة ضد ضمك بالتعادل
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة ضمك والفتح قبل قليل بالتعادل بنتيجة 2-2 وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.

ضمك كان تقدم بهدفين عبر اللاعب الجامبي أسان سيساي في الدقيقتين الـ 24 والثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، سجل نادي الفتح هدفين عبر النجم فراس البريكان في الدقيقتين الـ 61 والثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ضمك والفتح

وأصبح رصيد فارس الجنوب بعد التعادل 3 نقاط، بينما أصبح رصيد النموذجي 5 نقاط.

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