الفتح يعود بريمونتادا مثيرة ضد ضمك بالتعادل

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انتهت مباراة ضمك والفتح قبل قليل بالتعادل بنتيجة 2-2 وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن.
ضمك كان تقدم بهدفين عبر اللاعب الجامبي أسان سيساي في الدقيقتين الـ 24 والثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل نادي الفتح هدفين عبر النجم فراس البريكان في الدقيقتين الـ 61 والثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
وأصبح رصيد فارس الجنوب بعد التعادل 3 نقاط، بينما أصبح رصيد النموذجي 5 نقاط.
البريكان يعود بالفتح ويرفض الخسارة أمام ضمك(2-2)⚽️🔥
🎙شاهد الأهداف بصوت سعد يحيى#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الفتح | #SSC pic.twitter.com/O0Svz35hSB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023