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الفتح يقلب الطاولة على الأخدود بثلاثية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
الفتح يقلب الطاولة على الأخدود بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا ثمينًا قبل قليل على الأخدود بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ النموذجي

وكان فريق الأخدود تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فلورين تاناسي في الدقيقة الـ 23 ثم نجح النموذجي وعاد مسجلًا هدفين عبر كل من المغربي مراد باتنا والإسباني كريستيان تيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وفي الشوط الثاني، سجل تيو ثاني أهدافه والثالث للنموذجي بالدقيقة الـ 92.

مراد باتنا - الفتح ضد الأخدود

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

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