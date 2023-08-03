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تصرف أغضب الكثيرين من جمهوره

الفنان المصري عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
الفنان المصري عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول للفنان المصري عمرو دياب وهو يقوم بخطف هاتف أحد الشباب الذي كان يقوم بتصويره.

تصرف عمرو دياب

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يسرع إلى الشاب ويقوم بالاستحواذ على هاتفه المحمول لمسح الصور التي قام الشاب بتصويرها وهو ما أغضب الكثيرين من جمهوره بسبب هذا التصرف.

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واحتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي، وذلك بثلاث أغنيات.

وجاءت أغنية يا ليل التي تجمعه بنجله عبدالله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدًا في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

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