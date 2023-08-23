الفيحاء يطرح تذاكر مباراة الحزم

أعلن نادي الفيحاء، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد نظيره الحزم، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

طرح تذاكر مباراة الفيحاء ضد الحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء ضد الحزم، عند الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن تذاكر مباراة الفيحاء ضد الحزم متوفرة الآن عبر موقع تذاكر النادي، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 10 ريالات، فيما وصل سعر الدرجة الفضية إلى 100 ريال.

الفريقان بدوري روشن

ويطمح الفريق البرتقالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وحصد أول نقطة له في الموسم الرياضي الحالي، بعد خسارته في أول جولتين ضد الأهلي والاتفاق.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الحزم في المركز قبل الأخير بدون رصيد.