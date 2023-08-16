الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى رفع الفائدة

كشفت تقارير إعلامية أن محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي، عن شهر يوليو الماضي، كشف أن المسؤولين أعربوا عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم.

ضروري في المستقبل

وبحسب سي إن بي سي عربية، اليوم الأربعاء، فإن المسؤولين رأوا أن المزيد من رفع ‏الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.‏

وأسفر اجتماع يوليو عن رفع معدل الفائدة ‏بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاجتماع الذي كانت التوقعات تشير إليه بأنه سيشهد ‏آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.‏

ونص محضر الاجتماع على أنه: في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف ‏الفدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ‏ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية.‏