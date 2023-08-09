القادسية يتعاقد مع لوسيانو فييتو

أعلن نادي القادسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا من النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الرياضي الجديد.

فييتو ينضم للقادسية

ونشر حساب نادي القادسية الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات لوسيانو فييتو وأهدافه، معلنًا حسم الصفقة، دون الكشف عن مدة التعاقد.

ويُعد فييتو سادس صفقة أجنبية تُبرمها إدارة القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد كل من؛ الألماني ألكسندر هاك، الإنجليزي ماكس باور، السنغالي مباي دياني، والثنائي الإسباني ألفارو جونزاليس وجوير روبلز.

أبرز أرقام لوسيانو فييتو

ويملك لوسيانو فييتو خبرة كبيرة، حيث إنه بدأ مسيرته في نادي إنديبندينتي بالنياريا الأرجنتيني خلال الفترة من 2000 وحتى 2008، ولعب مع إستوديانتيس حتى 2010، ثم راسينج حتى عام 2011، وذلك على صعيد مسيرة الشباب.

وبدأ فييتو مسيرته الاحترافية مع راسينج من 2011 وحتى 2014، قبل أن ينتقل إلى فياريال لمدة موسم واحد، ولعب مع أتلتيكو مدريد من 2015 وحتى 2019، تخللها فترة إعارة إلى إشبيلية، فالنسيا وفولهام الإنجليزي.

وانضم لوسيانو فييتو إلى سبورتنج لشبونة من 2019 وحتى 2021، قبل أن ينتقل إلى الهلال، ولعب في الشباب لمدة 6 أشهر موسم 2022، وعاد إلى الأزرق وتألق معه، وشارك في كأس العالم للأندية، وحصد جائزة الكرة البرونزية لثالث أفضل لاعب.