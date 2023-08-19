القبض علـى شخصين لترويجهما مواد مخدرة بالقصيم

قبضـت دوريات الأمن بمنطقـة القصيـم علـى مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبـة يقودها أحدهما، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجـرى إيقافهما واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.