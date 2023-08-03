القبض علـى 4 مقيمين لترويجهم المخدرات بالقصيم

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قبضـت دوريات الأمن بمنطقـة القصيـم علـى مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسيتين المصرية واليمنية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وجـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.