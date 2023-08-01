القبض على تنظيم عصابي روج 33 كيلو حشيش و26,000 قرص خاضع للتداول في الرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على تنظيم عصابي؛ لترويجه 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و26,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

تفاصيل الضبطيات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو، عبر موقع تويتر: إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، قبضت على 3 وافدين من الجنسية الإثيوبية والباكستانية، قاموا بترويج كميت كبيرة من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، واتخذوا شقتين سكنيتين وسط مدينة الرياض وكرًا لسلوكهم الإجرامي.

حشيش وأقراص مخدرة

ولفت الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهم على ما يقارب 33 كجم من مادة الحشيش المخدر، و26 ألف قرص خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.