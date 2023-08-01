واشنطن: ليس هناك ما يشير لضلوع روسيا بانقلاب النيجر أوقات رهيبة مليئة بالضحك والكوميديا مع سكيتش المصارعة المُرة في الطائف القبض على تنظيم عصابي روج 33 كيلو حشيش و26,000 قرص خاضع للتداول في الرياض فرص العمل الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى في يونيو أسباب تراجع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023 شارع الفن وقرية المفتاحة تجذب زوار صيف عسير 2023 زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إثيوبيا ناسا تفقد الاتصال بمسبار على مسافة مليارات الأميال اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على تنظيم عصابي؛ لترويجه 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و26,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو، عبر موقع تويتر: إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، قبضت على 3 وافدين من الجنسية الإثيوبية والباكستانية، قاموا بترويج كميت كبيرة من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، واتخذوا شقتين سكنيتين وسط مدينة الرياض وكرًا لسلوكهم الإجرامي.
ولفت الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهم على ما يقارب 33 كجم من مادة الحشيش المخدر، و26 ألف قرص خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تكشف وتقبض على تنظيم عصابي لترويج (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/tbeMWRbgMF
— الأمن العام (@security_gov) August 1, 2023