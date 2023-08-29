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رجال المكافحة اتخذوا الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على شخصين بالمدينة المنورة روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
القبض على شخصين بالمدينة المنورة روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخصين بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منشور عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.

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الإجراء المتخذ

كشفت المديرية إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ واجب وطني

ونوهت بأهمية الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات في السعودية على أرقام 955، و911 من مكة المكرمة والرياض والشرقية، 999 من بقية مناطق المملكة.

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