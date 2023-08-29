القبض على شخصين بالمدينة المنورة روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخصين بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منشور عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.
كشفت المديرية إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
ونوهت بأهمية الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات في السعودية على أرقام 955، و911 من مكة المكرمة والرياض والشرقية، 999 من بقية مناطق المملكة.