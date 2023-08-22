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الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على شخص سرق قواطع كهربائية بالرياض

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
القبض على شخص سرق قواطع كهربائية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على شخص ارتكب حوادث سرقة في الرياض.

حوادث سرقة

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مواطن؛ لارتكابه حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.

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النيابة العامة

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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