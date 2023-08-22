القبض على شخص سرق قواطع كهربائية بالرياض

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على شخص ارتكب حوادث سرقة في الرياض.
وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على مواطن؛ لارتكابه حوادث سرقة قواطع كهربائية ونحاسية وتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها.
ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.